В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности, - призывают в РАЛХ.
Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортале Бурятии.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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