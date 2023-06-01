В Бурятии нет лесных пожаров

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим



За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен.



- Соблюдайте правила пожарной безопасности, - призывают в РАЛХ.



Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортале Бурятии.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

