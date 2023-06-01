Расправа произошла во время распития спиртного
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по статье УК РФ – убийство – в отношении 67-летней жительницы посёлка Дарасун.
По версии следствия, 30 мая в частном домов посёлка Дарасун Карымского района подозреваемая во время распивала спиртное со своим 62-летним. Между ними произошла ссора, во время которой она убила его ножом.
- Следователи допросили подозреваемую. В ходе допроса женщина полностью призналась в совершённом преступлении и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказала следователям об обстоятельствах происходившего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Подозреваемая в убийстве женщина задержана, в ближайшее время следователи предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.
Пожилая забайкалка зарезала сожителя во время ссоры
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пострадавший не имеет водительских прав
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Расправа произошла во время распития спиртного
Мужчина не выполнял требования сотрудника МВД
Молодой человек оболгал знакомого
Из страны незаконно вывезли более 17 тысяч кубометров леса
Он пытался удрать от полиции
Мужчины ворвались в дом, избив пенсионерку и 15-летнего внука
Несколько лет несуществующим сотрудникам начислялась зарплата
Потерпевший заметил пропажу утром, когда проснулся
Активнее всего лес пилили в пригородном Заиграевском районе
Урну выкинули в мусорный контейнер
Инцидент произошёл на реке Лена
На борту находились 46 пассажиров
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве