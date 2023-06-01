Пожилая забайкалка зарезала сожителя во время ссоры

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Расправа произошла во время распития спиртного



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по статье УК РФ – убийство – в отношении 67-летней жительницы посёлка Дарасун.



По версии следствия, 30 мая в частном домов посёлка Дарасун Карымского района подозреваемая во время распивала спиртное со своим 62-летним. Между ними произошла ссора, во время которой она убила его ножом.



- Следователи допросили подозреваемую. В ходе допроса женщина полностью призналась в совершённом преступлении и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказала следователям об обстоятельствах происходившего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Подозреваемая в убийстве женщина задержана, в ближайшее время следователи предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

