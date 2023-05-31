Жителя Бурятии, хватавшего полицейского за форму, оштрафовали

Мужчина не выполнял требования сотрудника МВД



Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции и оштрафован.



Инцидент произошёл, когда полицейский прибыл по заявлению сельчанки. Она сообщила, что в доме её сожителя взломан замок, а в доме явно кто-то побывал.



Прибывший на место капитан полиции застал нарушителя в доме. Он потребовал представить документ, но мужчина проигнорировал это требование. Он выражался нецензурной бранью и хватался за одежду сотрудника полиции.



В судебном заседании мужчина вину признал полностью, раскаялся, у сотрудника полиции он попросил прощение.



Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил штраф в размере трёх тысяч рублей.



Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу.

