Мужчина не выполнял требования сотрудника МВД
Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции и оштрафован.
Инцидент произошёл, когда полицейский прибыл по заявлению сельчанки. Она сообщила, что в доме её сожителя взломан замок, а в доме явно кто-то побывал.
Прибывший на место капитан полиции застал нарушителя в доме. Он потребовал представить документ, но мужчина проигнорировал это требование. Он выражался нецензурной бранью и хватался за одежду сотрудника полиции.
В судебном заседании мужчина вину признал полностью, раскаялся, у сотрудника полиции он попросил прощение.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил штраф в размере трёх тысяч рублей.
Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу.
Жителя Бурятии, хватавшего полицейского за форму, оштрафовали
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