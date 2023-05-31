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Жителя Бурятии, хватавшего полицейского за форму, оштрафовали

Жителя Бурятии, хватавшего полицейского за форму, оштрафовали
Происшествия, 
Мужчина не выполнял требования сотрудника МВД

Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции и оштрафован.

Инцидент произошёл, когда полицейский прибыл по заявлению сельчанки. Она сообщила, что в доме её сожителя взломан замок, а в доме явно кто-то побывал.

Прибывший на место капитан полиции застал нарушителя в доме. Он потребовал представить документ, но мужчина проигнорировал это требование. Он выражался нецензурной бранью и хватался за одежду сотрудника полиции.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью, раскаялся, у сотрудника полиции он попросил прощение.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил штраф в размере трёх тысяч рублей.

Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу.
полиция

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