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В Бурятии обнаружили чёртову дюжину незаконных рубок

В Бурятии обнаружили чёртову дюжину незаконных рубок
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Активнее всего лес пилили в пригородном Заиграевском районе

За последние семь дней в лесах Бурятии провели 275 рейдов и выявили 13 нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего – 7 – при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе (он же побил антирекорд по спиленным деревьям неделю назад),  ещё по два – в Иволгинском и Хоринском и по одному – в Кабанском и Кижингинском.

Почти половину нарушителей – 6 из 13-ти – установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 111 кубометров.

Материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ. При этом в республике не зафиксировали ни одного повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев.
Лес вырубка РАЛХ

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