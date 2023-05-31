Активнее всего лес пилили в пригородном Заиграевском районе
За последние семь дней в лесах Бурятии провели 275 рейдов и выявили 13 нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего – 7 – при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе (он же побил антирекорд по спиленным деревьям неделю назад), ещё по два – в Иволгинском и Хоринском и по одному – в Кабанском и Кижингинском.
Почти половину нарушителей – 6 из 13-ти – установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 111 кубометров.
Материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ. При этом в республике не зафиксировали ни одного повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев.
В Бурятии обнаружили чёртову дюжину незаконных рубок
Происшествия, Фото:
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