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В Улан-Удэ неизвестные сломали на кладбище урну

В Улан-Удэ неизвестные сломали на кладбище урну
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Урну выкинули в мусорный контейнер

Сотрудники МАУ «Специализированная служба» восстановили урну на кладбище в улан-удэнском микрорайоне Южный.

Ранее вандалы сломали и выбросили в мусорный контейнер урну, которая стояла возле скамеек.

– Кладбище – место тишины и памяти. Это место упокоения наших умерших родных и близких людей. Поэтому просим отдавать дань уважения и чтить это место, – обратилась директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее неизвестные привезли и выкинули мусор на кладбище в микрорайоне Горького. На контейнерных площадках обнаружили резиновые шины, два холодильника с просроченными продуктами и т.д. По данному факту направлено обращение в управление административного контроля для привлечения к административной ответственности нарушителей. 
кладбище вандализм

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