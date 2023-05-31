В Улан-Удэ неизвестные сломали на кладбище урну

Сотрудники МАУ «Специализированная служба» восстановили урну на кладбище в улан-удэнском микрорайоне Южный.
Ранее вандалы сломали и выбросили в мусорный контейнер урну, которая стояла возле скамеек.
– Кладбище – место тишины и памяти. Это место упокоения наших умерших родных и близких людей. Поэтому просим отдавать дань уважения и чтить это место, – обратилась директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее неизвестные привезли и выкинули мусор на кладбище в микрорайоне Горького. На контейнерных площадках обнаружили резиновые шины, два холодильника с просроченными продуктами и т.д. По данному факту направлено обращение в управление административного контроля для привлечения к административной ответственности нарушителей.