В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели железнодорожника

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели железнодорожника в Северобайкальске. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла днём 30 мая.
- В ходе выполнения работ по ремонту локомотива произошло падение крыла снегоуборочной машины на машиниста, находящегося на территории базы Северобайкальской механизированной дистанции инфраструктуры. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в следственном управлении.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий.