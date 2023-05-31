31 мая

30 мая

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В Бурятии пьяный мотоциклист опрокинулся в кювет

В Бурятии пьяный мотоциклист опрокинулся в кювет
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителя госпитализировали

Накануне, 30 мая, в Кяхтинском районе Бурятии в ДТП попал пьяный мотоциклист.

- Около трёх часов дня 26-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий права управления, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Малая Кудара в направлении села Урлук, не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Водитель с травмами госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 29 мая, в Селенгинском районе в аварию попал 18-летний мотоциклист.


ДТП мотоциклисты алкогольное опьянение

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