Водителя госпитализировали
Накануне, 30 мая, в Кяхтинском районе Бурятии в ДТП попал пьяный мотоциклист.
- Около трёх часов дня 26-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий права управления, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Малая Кудара в направлении села Урлук, не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель с травмами госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 29 мая, в Селенгинском районе в аварию попал 18-летний мотоциклист.
В Бурятии пьяный мотоциклист опрокинулся в кювет
Происшествия, Фото:
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