В Бурятии безответная любовь привела к пожару

Сельчанин поджёг баню женщины, которая не захотела с ним жить



Всё произошло ещё в январе в Бичурском районе Бурятии. Местный житель решил отомстить женщине, которая выгнала его из своего дома, отказавшись от совместного проживания. Сельчанин устроил пожар в бане возлюбленной, а после поджога скрылся.



К счастью, возгорание вовремя заметили соседи. Пожар потушили. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества – по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ.



В итоге бичурца признали виновным и дали ему год и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как выяснилось, на счету мужчины уже были подобные преступления. Как сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда, осуждённый с приговором не согласился и решил его обжаловать в вышестоящей инстанции.



