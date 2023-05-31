Сельчанин поджёг баню женщины, которая не захотела с ним жить
Всё произошло ещё в январе в Бичурском районе Бурятии. Местный житель решил отомстить женщине, которая выгнала его из своего дома, отказавшись от совместного проживания. Сельчанин устроил пожар в бане возлюбленной, а после поджога скрылся.
К счастью, возгорание вовремя заметили соседи. Пожар потушили. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества – по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ.
В итоге бичурца признали виновным и дали ему год и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как выяснилось, на счету мужчины уже были подобные преступления. Как сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда, осуждённый с приговором не согласился и решил его обжаловать в вышестоящей инстанции.
В Бурятии безответная любовь привела к пожару
Происшествия, Фото:
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