В Бурятии потушили три лесных пожара









Общая площадь, пройденная огнём, составила 25,6 га. Все три пожара ликвидированы.



На утро 31 мая новых возгораний не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.





Общая площадь, пройденная огнём, составила 25,6 га. Все три пожара ликвидированы.На утро 31 мая новых возгораний не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.

Накануне, 30 мая, в Бурятии возникло три лесных пожара – в Еравнинском и Кабанском районах. Все они возникли по вине местных жителей.На тушении работали 79 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые. Было задействовано 16 единиц лесопожарной техники.