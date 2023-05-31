31 мая

30 мая

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В Бурятии потушили три лесных пожара

В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
С ними боролись 79 человек

Накануне, 30 мая, в Бурятии возникло три лесных пожара – в Еравнинском и Кабанском районах. Все они возникли по вине местных жителей.

На тушении работали 79 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые. Было задействовано 16 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 25,6 га. Все три пожара ликвидированы.

На утро 31 мая новых возгораний не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.


лесные пожары

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