В Бурятии потушили три лесных пожара

Накануне, 30 мая, в Бурятии возникло три лесных пожара – в Еравнинском и Кабанском районах. Все они возникли по вине местных жителей.
На тушении работали 79 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые. Было задействовано 16 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 25,6 га. Все три пожара ликвидированы.
На утро 31 мая новых возгораний не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.