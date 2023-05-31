В Улан-Удэ неизвестные бросили умирать двух слепых котят







В начале мая неравнодушные горожане наткнулись на пятерых слепых щенят, которых кто-то безжалостно вышвырнул на улицу. Крохи были в завязанном пакете и чудом не задохнулись. К счастью, для них удалось найти кормящую собаку.

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о двух новорождённых котятах, которых бросили прямо на улице на произвол судьбы. Их заметила проходившая мимо неравнодушная жительница бурятской столицы. Пищащие комочки лежали в коробке, «заботливо» оставленной на пригорке.- Слепые, мокрые, беспомощные, обречённые на гибель из-за людской жестокости и безответственности. Пищали, не понимая, где их мама – всё тише и тише. Им повезло, – поделились на официальной странице организации во «ВКонтакте».В это же время другой неравнодушный человек подобрал беременную кошку, которой дали кличку Лиза.- Сразу поехали с ней на УЗИ. Сказали, что родит в течение недели. Но Лиза ждать не стала, и в этот же день на свет появились два чудесных малыша, – отметили волонтёры.Мама-кошка приняла и чужих котят. Теперь в фонде собирают деньги на корм для животных – помочь посильной суммой могут все желающие. Всего на попечении зоозащитников сейчас 45 хвостатых.- Выкручиваемся как можем, но именно сейчас, когда у нас «весенний котопад», ресурсов уже не оставалось. Нам очень нужен корм! – добавили волонтёры и указали в сообществе реквизиты для перечисления средств.