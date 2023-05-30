Огонь охватил площадь 400 квадратных метров
29 мая в городе Тайшет Иркутской области произошёл крупный пожар на пилораме.
Сообщение о возгорании пожарным поступило в 17:26. На момент их прибытия горела крыша здания и пристроенного к нему вплотную гаража.
Из-за большой пожарной нагрузки и порывов ветра огонь быстро распространился на большую площадь.
В 18:24 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет.
- Пожарным удалось отстоять около 20 кубометров пиломатериала и восемь хозяйственных построек, в том числе сушильную камеру с готовой продукцией, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
К тушению были привлечены пять единиц техники и 24 пожарных.
Причина произошедшего устанавливается.
Тайшетская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств возгорание на пилораме.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области произошёл крупный пожар на пилораме
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