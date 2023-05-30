30 мая

29 мая

Популярное

В Иркутской области произошёл крупный пожар на пилораме

Происшествия, 
Огонь охватил площадь 400 квадратных метров

29 мая в городе Тайшет Иркутской области произошёл крупный пожар на пилораме.

Сообщение о возгорании пожарным поступило в 17:26. На момент их прибытия горела крыша здания и пристроенного к нему вплотную гаража.

Из-за большой пожарной нагрузки и порывов ветра огонь быстро распространился на большую площадь.

В 18:24 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет.

- Пожарным удалось отстоять около 20 кубометров пиломатериала и восемь хозяйственных построек, в том числе сушильную камеру с готовой продукцией, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

К тушению были привлечены пять единиц техники и 24 пожарных.

Причина произошедшего устанавливается.

Тайшетская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств возгорание на пилораме.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
пожар пилорама

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области произошёл крупный пожар на пилораме
Происшествия, 30.05.2023
Огонь охватил площадь 400 квадратных метров
Три лесных пожара потушили в Бурятии
Три лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, 30.05.2023
Общая площадь возгораний превысила 5 га
В Бурятии перевернулся внедорожник
В Бурятии перевернулся внедорожник
Происшествия, 30.05.2023
Пострадала женщина-водитель
В Улан-Удэ мужчина попал под трамвай
В Улан-Удэ мужчина попал под трамвай
Происшествия, 30.05.2023
Из-за мужчины пришлось поднимать вагон
Жителя Бурятии будут судить за убийство продавщицы
Жителя Бурятии будут судить за убийство продавщицы
Происшествия, 29.05.2023
Убийца оставил без матери троих маленьких детей
На Ольхоне туристы сбивают и портят аншлаги
На Ольхоне туристы сбивают и портят аншлаги
Происшествия, 29.05.2023
Вероятно, люди делают это нарочно
Улан-удэнец напал на росгвардейца в караоке-баре
Улан-удэнец напал на росгвардейца в караоке-баре
Происшествия, 29.05.2023
На суде он принёс извинения сотруднику
В Иркутской области перевернулся школьный автобус с 12 детьми
Происшествия, 29.05.2023
Дети ехали на областные соревнования «Президентские состязания»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^