В Иркутской области произошёл крупный пожар на пилораме

Огонь охватил площадь 400 квадратных метров



29 мая в городе Тайшет Иркутской области произошёл крупный пожар на пилораме.



Сообщение о возгорании пожарным поступило в 17:26. На момент их прибытия горела крыша здания и пристроенного к нему вплотную гаража.



Из-за большой пожарной нагрузки и порывов ветра огонь быстро распространился на большую площадь.



В 18:24 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет.



- Пожарным удалось отстоять около 20 кубометров пиломатериала и восемь хозяйственных построек, в том числе сушильную камеру с готовой продукцией, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



К тушению были привлечены пять единиц техники и 24 пожарных.



Причина произошедшего устанавливается.



Тайшетская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств возгорание на пилораме.



- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

