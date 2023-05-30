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Житель Бурятии, избивавший маму и задушивший приятеля, получил срок

Житель Бурятии, избивавший маму и задушивший приятеля, получил срок
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца отправится в колонию особого режима

52-летний житель Закаменского района Бурятии, избивавший свою пожилую мать и убивший приятеля, предстал перед судом. Мужчина признан виновным и отправится за решётку на 14 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в Закаменске, где мужчина жил вместе с пожилой матерью. Он не работал, жил на пенсию пожилой женщины, к тому же злоупотреблял спиртным. Сын постоянно избивал престарелую мать.

В июле 2022 года мужчина убил приятеля, напившись в гостях.

- На фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый нанёс собутыльнику множество ударов кулаками и термосом по голове, после чего с силой стал сдавливать руками шею противника и задушил его. Переночевав в квартире, утром предпринял попытку инсценировать суицид, после чего скрылся с места происшествия. Однако вскоре злоумышленника изобличили и задержали, - сообщали в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям УК РФ: «Побои» и «Убийство». Как сообщили в прокуратуре Бурятии, по совокупности преступлений и приговоров суд назначил виновному 14 лет в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год 8 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.
побои убийство

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