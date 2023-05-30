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В отдалённом районе Бурятии дотла сгорел жилой дом

В отдалённом районе Бурятии дотла сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К пожару привёл перекал трубы

Возгорание произошло в минувший понедельник, 29 мая, в Окинском районе Бурятии. В улусе Бурэнгол вспыхнул дом, сообщается в группе «Ока-инфо.24/7».

В итоге огонь полностью уничтожил жилую постройку на площади в 36 квадратных метров. Предварительная причина пожара – перекал дымовой трубы. Обошлось без пострадавших. Размер ущерба устанавливается. 
пожар

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