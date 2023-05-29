Вероятно, люди делают это нарочно
В Прибайкальском национальном парке на острове Ольхон сбили аншлаги. Сотрудники Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» зафиксировали несколько фактов порчи государственного имущества. Последний произошёл в ночь с 27 на 28 мая.
Заявления уже поданы в полицию.
- Противопожарный аншлаг за посёлком Харанцы, судя по всему, был сбит автомобилем. Как и в остальных случаях, это было сделано, скорее всего, намеренно: конструкция располагалась в стороне от проезжей части и не мешала движению машин. Ранее злоумышленники повредили знак «проезд запрещён» в заливе Загли и информационный аншлаг в местности Хулы, ещё одна конструкция на маршруте «Юг острова Ольхон» пришла в негодность по вине пока неизвестных лиц. О данных фактах я заявил в полицию. Надеюсь, виновники будут найдены и займутся восстановлением повреждённой инфраструктуры, - сказал руководитель Островного лесничества Юрий Мясников.
Работу по восстановлению, обновлению и дополнению информационных аншлагов, навигационных указателей, знаков особо охраняемой природной территории специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выполняют ежегодно. Стоимость каркасов с креплениями и полотном, размещённых на острове, варьируется от одной тысячи до 28 тысяч рублей.
В тёплые сезоны 2021 и 2022 годов только на острове Ольхон было установлено 22 новых информационных аншлага (пюпитры), заменены 80 знаков «особо охраняемая природная территория», установлены две приветственных стелы. В 2023-м на острове появятся ещё две стелы и 14 информационных конструкций с познавательным содержанием.
На Ольхоне туристы сбивают и портят аншлаги
Происшествия, Фото:
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