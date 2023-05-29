В Иркутске водитель Toyota сбил 15-летнюю девочку

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Инцидент произошёл утром



Утром 28 мая в Иркутске на улице Розы Люксембург водитель Toyota сбил 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу по «зебре».



За состоянием несовершеннолетней следят медики.



Причины и условия произошедшего устанавливаются. Выяснение обстоятельств ДТП контролирует прокуратура.



- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





