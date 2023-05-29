Инцидент произошёл утром
Утром 28 мая в Иркутске на улице Розы Люксембург водитель Toyota сбил 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу по «зебре».
За состоянием несовершеннолетней следят медики.
Причины и условия произошедшего устанавливаются. Выяснение обстоятельств ДТП контролирует прокуратура.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске водитель Toyota сбил 15-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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