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В Иркутске водитель Toyota сбил 15-летнюю девочку

В Иркутске водитель Toyota сбил 15-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Инцидент произошёл утром

Утром 28 мая в Иркутске на улице Розы Люксембург водитель Toyota сбил 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу по «зебре».

За состоянием несовершеннолетней следят медики.

Причины и условия произошедшего устанавливаются. Выяснение обстоятельств ДТП контролирует прокуратура.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.


ДТП

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