В Иркутской области мотоциклист врезался в корову и погиб

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Животное также погибло



Смертельное ДТП произошло ночью 27 мая на подъезде к селу Савватеевка Ангарского городского округа Иркутской области.



27-летний водитель мотоцикла «Ирбис ТТР 225» врезался в корову. В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Животное также погибло на месте аварии.



- Данный мототранспорт должен эксплуатироваться в качестве спортивного инвентаря и использоваться не по дорогам общего пользования, а на специально отведённых для этого площадках, - подчеркнули в ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

