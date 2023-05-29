Животное также погибло
Смертельное ДТП произошло ночью 27 мая на подъезде к селу Савватеевка Ангарского городского округа Иркутской области.
27-летний водитель мотоцикла «Ирбис ТТР 225» врезался в корову. В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Животное также погибло на месте аварии.
- Данный мототранспорт должен эксплуатироваться в качестве спортивного инвентаря и использоваться не по дорогам общего пользования, а на специально отведённых для этого площадках, - подчеркнули в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области мотоциклист врезался в корову и погиб
Происшествия, Фото:
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