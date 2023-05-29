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В Иркутской области мотоциклист врезался в корову и погиб

В Иркутской области мотоциклист врезался в корову и погиб
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Животное также погибло

Смертельное ДТП произошло ночью 27 мая на подъезде к селу Савватеевка Ангарского городского округа Иркутской области.

27-летний водитель мотоцикла «Ирбис ТТР 225» врезался в корову. В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Животное также погибло на месте аварии.

- Данный мототранспорт должен эксплуатироваться в качестве спортивного инвентаря и использоваться не по дорогам общего пользования, а на специально отведённых для этого площадках, - подчеркнули в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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