Ущерб оценён в 300 тысяч рублей
Житель Баргузинского района Бурятии, спиливший две сосны, получил условный срок. Суд признал его виновным в незаконной рубке лесных насаждений ( ч. 3 ст. 260 УК РФ).
- Гражданин вырубил два сырорастущих, жизнеспособных деревьев породы сосна. Ущерб, причинённый окружающей среде и лесному фонду республиканского агентства лесного хозяйства, превысил 300 тысяч рублей. Судом назначено судом наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
Принято решение о сохранении ареста на автомобиль. Бензопила конфискована в доход государства.
Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.
Жителю Бурятии осудили за две спиленные сосны
Происшествия, Фото:
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