Жителю Бурятии осудили за две спиленные сосны

Ущерб оценён в 300 тысяч рублей



Житель Баргузинского района Бурятии, спиливший две сосны, получил условный срок. Суд признал его виновным в незаконной рубке лесных насаждений ( ч. 3 ст. 260 УК РФ).



- Гражданин вырубил два сырорастущих, жизнеспособных деревьев породы сосна. Ущерб, причинённый окружающей среде и лесному фонду республиканского агентства лесного хозяйства, превысил 300 тысяч рублей. Судом назначено судом наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.



Принято решение о сохранении ареста на автомобиль. Бензопила конфискована в доход государства.



Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

