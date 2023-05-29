Копался в земле: В Улан-Удэ поймали наркомана, искавшего закладку





Росгвардейцы задержали в Улан-Удэ иркутянина, когда он выкапывал закладку с героином.Во время патрулирования на улице Сахьяновой росгвардейцы обратили внимание на странного мужчину. Он шёл по тропинке возле гаражей и оглядывался по сторонам, а в какой-то момент, наклонившись, стал копаться в земле.При виде сотрудников вневедомственной охраны мужчина сбросил на землю выкопанные пакетики и шприц.- Задержанный – 35-летний уроженец Иркутской области – признался, что в свёртках находятся наркотические средства. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности иркутянин приобрёл наркотики для личного использования через интернет и пришел за спрятанными закладками, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.Прибывшие на место полицейские в присутствии понятых изъяли восемь пакетиков с веществом. Проведённая экспертиза показала, что изъятое – это около 4 граммов героина.Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, ведётся следствие.