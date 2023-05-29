В Бурятии посреди ночи тряхнуло приграничный район

Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 4 балла
Ночью в воскресенье, 28 мая, в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в граничащем с Монголией Тункинском районе в 03:43 ночи – в точке с координатами 59,69 градусов широты и 102.43 долготы, сообщается в районной группе «Тунка-инфо.24/7».
В Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН уточнили, что эпицентр находился возле села Кырен. Подземные толчки ощутили в районном центре и в долине Шумак. Интенсивность землетрясения там составила 4 и 3 балла соответственно.
Все землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Те, что до пяти баллов, не причиняют вреда.
Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 4 балла
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