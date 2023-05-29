Ей назначили ограничение свободы
Суд признал жительницу Заиграевского района Бурятии виновной в пьяной езде за рулём автомобиля, при этом у неё ещё были поддельные водительские права.
Как сообщили в пресс-службе райсуда, в декабре 2022 года женщина купила поддельное водительское удостоверение. В том же месяце сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым женщина управляла, будучи пьяной.
Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком 6 месяцев 10 дней. Вещественное доказательство - автомобиль - конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Справка:
Ограничение свободы влечёт для осуждённого ряд обязанностей и ограничений:
- Запрет покидать место постоянного проживания в определённое время суток (обычно в ночное время);
- Запрет посещения определённых, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;
- Запрет выезжать за территорию определенного муниципального образования;
- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);
- Запрет осуществлять смену места жительства.
Помимо этого, на осуждённого возлагается обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц.
В Бурятии женщину с поддельными правами лишили автомобиля
Происшествия, Фото:
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