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В Бурятии женщину с поддельными правами лишили автомобиля

В Бурятии женщину с поддельными правами лишили автомобиля
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ей назначили ограничение свободы

Суд признал жительницу Заиграевского района Бурятии виновной в пьяной езде за рулём автомобиля, при этом у неё ещё были поддельные водительские права.

Как сообщили в пресс-службе райсуда, в декабре 2022 года женщина купила поддельное водительское удостоверение. В том же месяце сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым женщина управляла, будучи пьяной.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком 6 месяцев 10 дней. Вещественное доказательство - автомобиль - конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Справка:

Ограничение свободы влечёт для осуждённого ряд обязанностей и ограничений:

- Запрет покидать место постоянного проживания в определённое время суток (обычно в ночное время);
- Запрет посещения определённых, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;
- Запрет выезжать за территорию определенного муниципального образования;
- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);
- Запрет осуществлять смену места жительства.

Помимо этого, на осуждённого возлагается обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц.
водители алкогольное опьянение

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