В Бурятии женщину с поддельными правами лишили автомобиля

Ей назначили ограничение свободы



Суд признал жительницу Заиграевского района Бурятии виновной в пьяной езде за рулём автомобиля, при этом у неё ещё были поддельные водительские права.



Как сообщили в пресс-службе райсуда, в декабре 2022 года женщина купила поддельное водительское удостоверение. В том же месяце сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым женщина управляла, будучи пьяной.



Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком 6 месяцев 10 дней. Вещественное доказательство - автомобиль - конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.



Справка:



Ограничение свободы влечёт для осуждённого ряд обязанностей и ограничений:



- Запрет покидать место постоянного проживания в определённое время суток (обычно в ночное время);

- Запрет посещения определённых, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;

- Запрет выезжать за территорию определенного муниципального образования;

- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);

- Запрет осуществлять смену места жительства.



Помимо этого, на осуждённого возлагается обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц.

