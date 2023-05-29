Пострадавших доставили в больницу
В субботу, 27 мая, в Закаменском районе Бурятии опрокинулся грузовик Mitsubishi Canter.
- 51-летний водитель Mitsubishi Canter в 5 км от села Утата не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали сам водитель и 55-летняя пассажирка. Они с травмами доставлены в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также ДТП с пострадавшим произошло 28 мая в Тункинском районе, где вылетел с дороги мотоциклист.
В Бурятии в ДТП с грузовиком пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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