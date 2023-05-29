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В Бурятии в ДТП пострадала пассажирка мотоцикла

В Бурятии в ДТП пострадала пассажирка мотоцикла
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мотоциклист перевернулся на своём «Кавасаки»

В воскресенье днём, 28 мая, в Тункинском районе Бурятии мотоциклист, вёзший пассажирку, попал в ДТП.

- 36-летний водитель мотоцикл «Кавасаки», следуя со стороны посёлка Аршан в направлении посёлка Култук, в километре от села Зактуй не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка. Она была госпитализирована в местную больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 18 мая в Иволгинском районе в ДТП попал пьяный мужчина, ехавший на мопеде, несмотря на то, что не имеет прав.

17 мая в посёлке Новый Уоян в ДТП тяжело пострадали двое 12-летних мальчиков. Они ехали вдвоём на мотоцикле, принадлежащем отцу юного водителя.


ДТП мотоциклисты

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