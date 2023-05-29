Мотоциклист перевернулся на своём «Кавасаки»
В воскресенье днём, 28 мая, в Тункинском районе Бурятии мотоциклист, вёзший пассажирку, попал в ДТП.
- 36-летний водитель мотоцикл «Кавасаки», следуя со стороны посёлка Аршан в направлении посёлка Култук, в километре от села Зактуй не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка. Она была госпитализирована в местную больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 18 мая в Иволгинском районе в ДТП попал пьяный мужчина, ехавший на мопеде, несмотря на то, что не имеет прав.
17 мая в посёлке Новый Уоян в ДТП тяжело пострадали двое 12-летних мальчиков. Они ехали вдвоём на мотоцикле, принадлежащем отцу юного водителя.
В Бурятии в ДТП пострадала пассажирка мотоцикла
Происшествия, Фото:
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