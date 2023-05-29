В Бурятии ОПГ будут судить за крупнейшую за пять лет партию героина











Всем фигурантам предъявлено обвинение по 18 эпизодам противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, организатору группы предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершенного ей преступления в крупном размере. Установлено, что женщина, являясь индивидуальным предпринимателем путём закупа товара для принадлежащих ей продуктовых магазинов легализовала более двух миллионов рублей.



Все обвиняемые заключены под стражу.







