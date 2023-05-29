В Бурятии ОПГ будут судить за крупнейшую за пять лет партию героина

В Бурятии следователи МВД завершили расследование уголовных дел в отношении организатора преступной группы и её членов, сбывавших героин и синтетические наркотики.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ОПГ накрыли в мае 2022 года в Иволгинском районе. В ходе обыска авто на заднем сиденье авто полицейские изъяли более 287 граммов героина и 55 граммов иных синтетических наркотиков. Это самая крупная партия героина, изъятая в республике за последние пять лет.
- Следствием установлено, что 38-летняя жительница Бурятии создала организованную преступную группу, которая с октября 2021 по январь прошлого года занималась бесконтактным сбытом наркотиков путём организации тайников с закладками героина и иных синтетических наркотиков в республике. Организованная преступная группа характеризовалась своей устойчивостью и организованностью, роли были чётко распределены. Члены группы действовали чётко в соответствии с разработанным организатором планом и соблюдали строгие меры конспирации. Для осуществления преступной деятельности женщина предоставила членам группы жилье, оборудование для фасовки наркотиков и несколько иномарок, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Всем фигурантам предъявлено обвинение по 18 эпизодам противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, организатору группы предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершенного ей преступления в крупном размере. Установлено, что женщина, являясь индивидуальным предпринимателем путём закупа товара для принадлежащих ей продуктовых магазинов легализовала более двух миллионов рублей.
Все обвиняемые заключены под стражу.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. «Наиболее строгим наказанием за совершение каждого преступления является лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей», - уточнили в прокуратуре Бурятии.