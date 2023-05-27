Из-за непотушенной сигареты там загорелся балкон
Всё произошло днём 27 мая в 104 микрорайоне Улан-Удэ. В 16:00 поступило сообщение о возгорании на балконе одной из квартир в многоэтажном доме.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали огонь, охвативший площадь в три на квадратных метра. Пострадавших нет. Предварительная причина уже известна – неосторожность при курении, рассказали в республиканском управлении МЧС.
В многоэтажке в Улан-Удэ произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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