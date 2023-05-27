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В районе Бурятии, где обнаружили бруцеллёз, изолировали здоровый скот

В районе Бурятии, где обнаружили бруцеллёз, изолировали здоровый скот
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии Бурятии
Там устроят трёхкратную дезинфекцию

Накануне стало известно, что на животноводческой стоянке возле джидинского села Ёнхор произошла вспышка бруцеллёза. Опасное заболевание – в том числе и для человека – выявили у 21 животного. Их отправят на убой, а туши потом утилизируют.

В районе тут же собрали противоэпизоотическую комиссию и определили дальнейшие действия, чтобы не допустить распространения бруцеллёза, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.

Сейчас ведутся работы по локализации очага. Там запланировали трёхкратную дезинфекцию. Весь здоровый скот, содержащийся в пострадавшем хозяйстве, изолировали.

Кроме того, в планах – лабораторные исследования биоматериала людей, контактировавших со скотиной и осмотр поголовья КРС на ближайших сельхозстоянках, сообщается в районной группе «Джида-инфо 24/7».

У животных бруцеллёз может протекать безо всяких симптомов, потому для его выявления требуются плановые серологические исследования. Если же заразится человек, он и вовсе рискует остаться инвалидом.

- Заболевание начинается остро и характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата. Иногда могут возникнуть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но иногда затягивается на один-два года и более. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллёза могут привести к инвалидности, – пояснили в управлении ветеринарии.
бруцеллез болезнь животные скот

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