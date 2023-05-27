Загадочное исчезновение сторожа в районе Бурятии обрастает странными подробностями



В Селенгинском районе вот уже несколько дней ищут 53-летнего жителя Гусиноозёрска, который таинственно исчез неделю назад, 20 мая. Как В Селенгинском районе вот уже несколько дней ищут 53-летнего жителя Гусиноозёрска, который таинственно исчез неделю назад, 20 мая. Как сообщал «Байкал-Daily» , он трудится сторожем на лесоделяне в местности Загустайское.





Мужчина заступил на работу 19-го числа, а на следующий день пропал. На поиски гусиноозёрца выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) № 3.



