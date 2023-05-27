Загадочное исчезновение сторожа в районе Бурятии обрастает странными подробностями

Недалеко от деляны, где работает мужчина, нашли его одежду
В Селенгинском районе вот уже несколько дней ищут 53-летнего жителя Гусиноозёрска, который таинственно исчез неделю назад, 20 мая. Как сообщал «Байкал-Daily»
, он трудится сторожем на лесоделяне в местности Загустайское.
Мужчина заступил на работу 19-го числа, а на следующий день пропал. На поиски гусиноозёрца выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) № 3.
В группе «Селенга-инфо.24/7» накануне рассказали, что спасатели обследовали ещё 15 квадратных километров лесного массива. В 850 метрах от деляны обнаружили личные вещи и одежду пропавшего, но его самого – пока нет. Поисковые работы продолжаются.
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