Забайкальца осудили за изготовление гашишного масла

Мужчина обязан будет посещать нарколога и лечиться



В Забайкальском крае вынесли приговор 35-летнему жителю села Акша за хранение и изготовление гашишного масла.



Сельчанина поймали с поличным в феврале.



- В 1,5 километрах от села Акша мужчина собрал верхушечные части и листья дикорастущей конопли, перенёс их по месту жительства и изготовил из них гашишное масло для личного употребления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Готовый наркотик изъяли полицейские.



Суд назначил мужчине один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. В рамках условного осуждения на него также возложена обязанность пройти обследование у врача-нарколога на предмет наркотической зависимости и лечение при наличии медицинских показаний.



Приговор пока не вступил в законную силу.

