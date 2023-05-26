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Забайкальца осудили за изготовление гашишного масла

Забайкальца осудили за изготовление гашишного масла
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина обязан будет посещать нарколога и лечиться

В Забайкальском крае вынесли приговор 35-летнему жителю села Акша за хранение и изготовление гашишного масла.

Сельчанина поймали с поличным в феврале.

- В 1,5 километрах от села Акша мужчина собрал верхушечные части и листья дикорастущей конопли, перенёс их по месту жительства и изготовил из них гашишное масло для личного употребления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Готовый наркотик изъяли полицейские.

Суд назначил мужчине один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. В рамках условного осуждения на него также возложена обязанность пройти обследование у врача-нарколога на предмет наркотической зависимости и лечение при наличии медицинских показаний.

Приговор пока не вступил в законную силу.
наркотики

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