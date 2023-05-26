По словам очевидцев, животное сидит там сутки
В Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии местные жители переживают за кота, застрявшего на столбе. По словам очевидцев, животное сидит там уже сутки. Фотографию опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
«В Гусиноозерске уже целые сутки на опоре сидит кот. Какие есть способы его достать?» - говорится в сообщении.
В комментариях неравнодушные посоветовали вызвать спасателей. А многие считают, что кот сможет спуститься самостоятельно:
«Сам слезет»,
«Сам не слезет, нет у них задней скорости»,
«Наш тоже недавно залазил на столб. Сутки просидел и сам слез»,
«МЧС вызовите, без шуток. Они снимут».
Дальнейшая судьба кота неизвестна.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне прошлого года подобным образом кошка застряла в посёлке Лазо в Улан-Удэ. Очевидец сообщал, что животное, которое не могло спуститься, безжалостно клевали вороны.
В декабре 2021 года застрявшего кота заметили на улице Таёжная в Улан-Удэ.
В марте 2021 года на улице Тобольская спасатели спасли застрявшую на дереве кошку. Домашнее животное провело на дереве трое суток.
К сожалению, в ноябре 2020 года похожий инцидент окончился трагично. В посёлке Заиграево 22-летний пожарный, отправившийся снимать кошку со столба, получил удар током и упал с высоты. Он скончался через некоторое время в больнице. Начальник заиграевской пожарной части №19 был осуждён по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и отделался условным сроком.
В Бурятии на столбе застрял кот
Происшествия, Фото:
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