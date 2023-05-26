ДТП произошло в Хоринске
Накануне, 25 мая, в селе Хоринск в Бурятии в ДТП пострадал пожилой водитель «Жигулей»
- 11.20 часов 79-летний водитель «ВАЗ-2106» , следуя по ул. Хоринская, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии пенсионер с травмами был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также 25 мая в Заиграевском районе пьяный водитель опрокинул «Тойоту Премио»: травмы получили три пассажира.
В Бурятии пожилой водитель опрокинул «Жигули»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По словам очевидцев, животное сидит там сутки
А один из них даже напал на корову
Пострадавших нет
ДТП произошло в Хоринске
Он получил серьёзные ожоги
Сгорел 20-квартирный дом
По дороге сейф открылся, и деньги оттуда выпали
Парень получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков
Накануне с лесными пожарами сражались более 100 человек
Заболевших коров отправят на убой
ДТП произошло в Орлике
В первый раз мужчина сдал телефон по согласию владелицы
Девять из них отправятся за решётку, один отделался условным сроком
В числе пострадавших есть ребёнок
Возбуждено уголовное дело