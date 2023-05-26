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В Бурятии пожилой водитель опрокинул «Жигули»

В Бурятии пожилой водитель опрокинул «Жигули»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
ДТП произошло в Хоринске

Накануне, 25 мая, в селе Хоринск в Бурятии в ДТП пострадал пожилой водитель «Жигулей»

- 11.20 часов 79-летний водитель «ВАЗ-2106» , следуя по ул. Хоринская, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии пенсионер с травмами был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также 25 мая в Заиграевском районе пьяный водитель опрокинул «Тойоту Премио»: травмы получили три пассажира.


ДТП

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