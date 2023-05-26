В Иркутской области более 30 человек остались без жилья после крупного пожара

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сгорел 20-квартирный дом



Ночью 26 мая в городе Железногорск-Илимский в Иркутской области сгорел многоквартирный двухэтажный дом. Без жилья остались более 30 человек.



Сообщение о возгорании поступило пожарным около двух часов ночи.



- Люди эвакуировались, пострадавших нет. В течение ночи продолжалась борьба с огнём. В результате пожара дом уничтожен. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



В сгоревшем доме было 20 квартир. Жильцы 16-ти (31 человек) пока расселены по родственникам и знакомым. Два человека, которым некому помочь, отправились в реабилитационный центр.



Вопрос о предоставлении компенсации и жилья погорельцам сейчас решается.

