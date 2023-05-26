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Двух иркутян будут судить за кражу сейфа с 7,5 млн

Происшествия, 
По дороге сейф открылся, и деньги оттуда выпали 

В Иркутске перед судом предстанут двое мужчин 29 и 34 лет, которые украли из офиса сотовой компании сейф с 7,5 млн рублей.

Крупная кража произошла зимой 2022 года. Сперва воры установили за объектом наблюдение. Долгое время они фиксировали, когда именно прибывают инкассаторские машины. Составив чёткое расписание действий сотрудников банковских служб, злоумышленники смогли подобрать подходящую дату для кражи.

Ночью один из подельников остался на улице наблюдать за обстановкой. Другой мужчина его подельник при помощи инструмента приподнял металлические жалюзи и, разбив молотком оконное стекло, проник внутрь.

Из подсобного помещения он вынес два сейфа, один из которых передал соучастнику, второй понес сам. По дороге к дому его сейф открылся, и оттуда выпали деньги. Быстро собрав наличные, он разложил их по карманам и, оставив пустой сейф на улице, пошёл дальше.

Позже при помощи топора воры вскрыли и первый сейф, но в нем оказались только документы. Похищенные из первого мини-хранилища почти 7,5 миллионов рублей иркутяне поделили.

Чтобы их не смогли найти, они сменили постоянное место жительства на съемные квартиры. Расплачивались за аренду украденными деньгами.

- Однако, несмотря на все ухищрения мужчин, сыщикам удалось напасть на их след. Вскоре предполагаемые преступники были задержаны. Свою вину мужчины отрицать не стали и признались в совершенном, выдав оставшуюся сумму. Известно, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Дело передано в суд для рассмотрения. 
кража

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