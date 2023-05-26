В Улан-Удэ молодого закладчика приговорили к 8 годам строгого режима

Парень получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков



20-летний закладчик из Улан-Удэ отправится за решётку на восемь лет.



Когда полицейские задержали молодого человека, он оборудовал в городе 18 тайников.



- Он прятал их с одновременной фотофиксацией места расположения. Отчёты отправлял «оператору» интернет-магазина, занимающегося продажей наркотиков, с указанием координат закладок для дальнейшей передачи этой информации наркопотребителям. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Парень признан виновным в совершении 18 эпизодах покушения на сбыт наркотических средств в значительном размере.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил ему восемь лет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.

