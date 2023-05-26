26 мая

25 мая

Популярное

В Улан-Удэ молодого закладчика приговорили к 8 годам строгого режима

В Улан-Удэ молодого закладчика приговорили к 8 годам строгого режима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парень получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков

20-летний закладчик из Улан-Удэ отправится за решётку на восемь лет. 

Когда полицейские задержали молодого человека, он оборудовал в городе 18 тайников.

- Он прятал их с одновременной фотофиксацией места расположения. Отчёты отправлял «оператору» интернет-магазина, занимающегося продажей наркотиков, с указанием координат закладок для дальнейшей передачи этой информации наркопотребителям. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Парень признан виновным в совершении 18 эпизодах покушения на сбыт наркотических средств в значительном размере.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил ему восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.
наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ молодого закладчика приговорили к 8 годам строгого режима
В Улан-Удэ молодого закладчика приговорили к 8 годам строгого режима
Происшествия, 26.05.2023
Парень получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков
В Бурятии из-за сжигания прошлогодней травы возник лесной пожар
В Бурятии из-за сжигания прошлогодней травы возник лесной пожар
Происшествия, 26.05.2023
Накануне с лесными пожарами сражались более 100 человек
В Бурятии произошла вспышка бруцеллёза
В Бурятии произошла вспышка бруцеллёза
Происшествия, 26.05.2023
Заболевших коров отправят на убой
Житель Бурятии украл у собутыльницы телефона и заложил в ломбард
Житель Бурятии украл у собутыльницы телефона и заложил в ломбард
Происшествия, 26.05.2023
В первый раз мужчина сдал телефон по согласию владелицы
В Иркутске осудили 10 членов банды, похищавшей людей ради вымогательства
В Иркутске осудили 10 членов банды, похищавшей людей ради вымогательства
Происшествия, 26.05.2023
Девять из них отправятся за решётку, один отделался условным сроком
В Бурятии грузовой поезд сбил ребёнка
В Бурятии грузовой поезд сбил ребёнка
Происшествия, 26.05.2023
Возбуждено уголовное дело 
Житель Братска попался на незаконном хранении боеприпасов
Житель Братска попался на незаконном хранении боеприпасов
Происшествия, 25.05.2023
Мужчина планировал использовать патроны для охоты
Пенсионер из Иркутской области из-за мошенников лишился машины и квартиры
Пенсионер из Иркутской области из-за мошенников лишился машины и квартиры
Происшествия, 25.05.2023
Мужчина, желая заработать на инвестициях, заложил своё имущество
Улан-удэнцу, до смерти избившему жену, вынесли приговор
Улан-удэнцу, до смерти избившему жену, вынесли приговор
Происшествия, 25.05.2023
Мужчина напал на супругу, будучи пьяным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^