Парень получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков
20-летний закладчик из Улан-Удэ отправится за решётку на восемь лет.
Когда полицейские задержали молодого человека, он оборудовал в городе 18 тайников.
- Он прятал их с одновременной фотофиксацией места расположения. Отчёты отправлял «оператору» интернет-магазина, занимающегося продажей наркотиков, с указанием координат закладок для дальнейшей передачи этой информации наркопотребителям. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Парень признан виновным в совершении 18 эпизодах покушения на сбыт наркотических средств в значительном размере.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил ему восемь лет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ молодого закладчика приговорили к 8 годам строгого режима
Происшествия, Фото:
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