В Бурятии из-за сжигания прошлогодней травы возник лесной пожар







Отметим, лесники, сотрудники МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 695 нарушений правил пожарной безопасности. Всего рассмотрено 197 административных дел, сумма наложенных штрафов составила около 5 млн рублей.



Накануне, 25 мая, в Бурятии тушили четыре лесных пожара – в Еравнинском, Кабанском и Северо-Байкальском районах. Все они возникли по вине местных жителей.- На тушении работали 108 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составила более 130 га, из них 21,7 га – нелесная, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Три пожара в Еравнинском и Кабанском районах ликвидированы.Утром 26 мая продолжаются работы по тушению пожара в Северо-Байкальском районе.По предварительным данным, возгорание там произошло из-за сжигания прошлогодней травы на месте покосе. Ведутся следственные мероприятия по выявлению виновников.