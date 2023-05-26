26 мая

25 мая

Популярное

В Бурятии из-за сжигания прошлогодней травы возник лесной пожар

В Бурятии из-за сжигания прошлогодней травы возник лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Накануне с лесными пожарами сражались более 100 человек

Накануне, 25 мая, в Бурятии тушили четыре лесных пожара – в Еравнинском, Кабанском и Северо-Байкальском районах. Все они возникли по вине местных жителей.

- На тушении работали 108 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составила более 130 га, из них 21,7 га – нелесная, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Три пожара в Еравнинском и Кабанском районах ликвидированы.

Утром 26 мая продолжаются работы по тушению пожара в Северо-Байкальском районе.

По предварительным данным, возгорание там произошло из-за сжигания прошлогодней травы на месте покосе. Ведутся следственные мероприятия по выявлению виновников.

 
Отметим, лесники, сотрудники МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 695 нарушений правил пожарной безопасности. Всего рассмотрено 197 административных дел, сумма наложенных штрафов составила около 5 млн рублей. 
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ молодого закладчика приговорили к 8 годам строгого режима
В Улан-Удэ молодого закладчика приговорили к 8 годам строгого режима
Происшествия, 26.05.2023
Парень получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков
В Бурятии из-за сжигания прошлогодней травы возник лесной пожар
В Бурятии из-за сжигания прошлогодней травы возник лесной пожар
Происшествия, 26.05.2023
Накануне с лесными пожарами сражались более 100 человек
В Бурятии произошла вспышка бруцеллёза
В Бурятии произошла вспышка бруцеллёза
Происшествия, 26.05.2023
Заболевших коров отправят на убой
Житель Бурятии украл у собутыльницы телефона и заложил в ломбард
Житель Бурятии украл у собутыльницы телефона и заложил в ломбард
Происшествия, 26.05.2023
В первый раз мужчина сдал телефон по согласию владелицы
В Иркутске осудили 10 членов банды, похищавшей людей ради вымогательства
В Иркутске осудили 10 членов банды, похищавшей людей ради вымогательства
Происшествия, 26.05.2023
Девять из них отправятся за решётку, один отделался условным сроком
В Бурятии грузовой поезд сбил ребёнка
В Бурятии грузовой поезд сбил ребёнка
Происшествия, 26.05.2023
Возбуждено уголовное дело 
Житель Братска попался на незаконном хранении боеприпасов
Житель Братска попался на незаконном хранении боеприпасов
Происшествия, 25.05.2023
Мужчина планировал использовать патроны для охоты
Пенсионер из Иркутской области из-за мошенников лишился машины и квартиры
Пенсионер из Иркутской области из-за мошенников лишился машины и квартиры
Происшествия, 25.05.2023
Мужчина, желая заработать на инвестициях, заложил своё имущество
Улан-удэнцу, до смерти избившему жену, вынесли приговор
Улан-удэнцу, до смерти избившему жену, вынесли приговор
Происшествия, 25.05.2023
Мужчина напал на супругу, будучи пьяным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^