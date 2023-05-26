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В Бурятии произошла вспышка бруцеллёза

В Бурятии произошла вспышка бруцеллёза
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии РБ
Заболевших коров отправят на убой

В Джидинском районе Бурятии выявлена вспышка бруцеллёза. В одном из хозяйств заболела 21 корова.

Всех заболевших животных отправят на убой на специализированных убойных пунктах.

- В Джидинском районе была собрана противоэпизоотическая комиссия, на которой ответственные ведомства определили дальнейшие действия по недопущению распространения болезни и по её ликвидации. Согласно ветеринарным правилам больные животные подлежат убою на специализированных убойных пунктах либо подлежат умерщвлению, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.

На сегодня ветеринары проводят клинический осмотр коров в неблагополучном пункте. Установлены дезинфекционные барьеры.

До этого случай бруцеллёза был зарегистрирован в 2020 году в Тункинском районе.

Бруцеллёз относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера, как для животных, так и для человека. Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка заболевания, подлежат закрытию на карантин.

Бруцеллёз у животных является латентным заболеванием, которое может протекать без симптомов. Поэтому основным методом выявления больных животных являются плановые серологические исследования.

Главной опасностью болезни является то, что ей также болеет человек. Чаще бруцеллёз начинается остро, характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата, иногда могут быть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но может затягиваться до 1-2 лет и более. Стойкие остаточные явления после перенесённого бруцеллёза могут привести к инвалидности.

Человек заражается бруцеллёзом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Заражение может произойти и на производстве, связанном с обработкой кожи и шерсти, а также при уходе за больными животными и через предметы, заражённые их выделениями.
бруцеллез коровы

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