В Бурятии столкнулись «Нива» и «УАЗ»

ДТП произошло в Орлике



Накануне, 25 мая, в Окинском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими. В селе Орлик столкнулись два отечественных автомобиля.



- В 10.50 часов 72-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», по предварительным данным, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю «УАЗ-469» под управлением 48-летнего водителя,

В результате ДТП пострадали оба водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Мужчины с травмами госпитализированы в больницу.

