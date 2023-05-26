ДТП произошло в Орлике
Накануне, 25 мая, в Окинском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими. В селе Орлик столкнулись два отечественных автомобиля.
- В 10.50 часов 72-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», по предварительным данным, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю «УАЗ-469» под управлением 48-летнего водителя,
В результате ДТП пострадали оба водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчины с травмами госпитализированы в больницу.
В Бурятии столкнулись «Нива» и «УАЗ»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Парень получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков
Накануне с лесными пожарами сражались более 100 человек
Заболевших коров отправят на убой
ДТП произошло в Орлике
В первый раз мужчина сдал телефон по согласию владелицы
Девять из них отправятся за решётку, один отделался условным сроком
В числе пострадавших есть ребёнок
Возбуждено уголовное дело
Обнаружить его следы пока не удалось
Мужчина планировал использовать патроны для охоты
Мужчина, желая заработать на инвестициях, заложил своё имущество
Мужчина напал на супругу, будучи пьяным
Кражу он совершил ночью
Турист выезжал домой на автобусе
Огонь потушили за 36 минут