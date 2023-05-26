В Чите проводится доследственная проверка о нападении собак на людей

В числе пострадавших есть ребёнок



25 мая читинские СМИ сообщили о нескольких нападениях безнадзорных собак на людей, в том числе на маленького ребёнка в Железнодорожном районе города.



По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку.



- Руководитель регионального следственного управления поручил следователям оперативно проверить опубликованные сведения. Будут установлены и опрошены пострадавшие от нападений собак, очевидцы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

