В числе пострадавших есть ребёнок
25 мая читинские СМИ сообщили о нескольких нападениях безнадзорных собак на людей, в том числе на маленького ребёнка в Железнодорожном районе города.
По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку.
- Руководитель регионального следственного управления поручил следователям оперативно проверить опубликованные сведения. Будут установлены и опрошены пострадавшие от нападений собак, очевидцы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Чите проводится доследственная проверка о нападении собак на людей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В первый раз мужчина сдал телефон по согласию владелицы
Девять из них отправятся за решётку, один отделался условным сроком
В числе пострадавших есть ребёнок
Возбуждено уголовное дело
Обнаружить его следы пока не удалось
Мужчина планировал использовать патроны для охоты
Мужчина, желая заработать на инвестициях, заложил своё имущество
Мужчина напал на супругу, будучи пьяным
Кражу он совершил ночью
Турист выезжал домой на автобусе
Огонь потушили за 36 минут
Пожар произошёл в Усть-Ордынском
Женщина потеряла 52 тысячи
В столице Бурятии вновь произошёл крупный засор на сетях канализации
Во время происшествия мама мальчика спала