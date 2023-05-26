В Бурятии грузовой поезд сбил ребёнка

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Возбуждено уголовное дело



25 мая около13 часов 30 минут на станции Онохой Заиграевского района Бурятии грузовой поезд сбил ребёнка. В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.



Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности железнодорожного транспорта по неосторожности с причинением тяжкого здоровью».



- В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



Расследование продолжается.

