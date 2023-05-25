Читинец украл магнитолу из чужой машины, чтобы поставить её в свою

Кражу он совершил ночью



В полицию Читы обратилась 22-летняя местная жительница с заявлением о краже магнитолы из её автомобиля «ВАЗ-2107». Ущерб составил 15 тысяч рублей.



- Установлено, что девушка оставила припаркованной машину около кафе на ночь. Вернувшись к ней на следующее утро, она обнаружила разбитым окно автомобиля и пропажу магнитолы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Вскоре вора установили и задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний читинец.



Выяснилось, что молодой человек решил украсть магнитолу, когда увидел «Жигули» без присмотра. Вор намеревался поставить магнитолу в свой автомобиль.



Полицейские её изъяли и вернули хозяйке машины.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.



