Кражу он совершил ночью
В полицию Читы обратилась 22-летняя местная жительница с заявлением о краже магнитолы из её автомобиля «ВАЗ-2107». Ущерб составил 15 тысяч рублей.
- Установлено, что девушка оставила припаркованной машину около кафе на ночь. Вернувшись к ней на следующее утро, она обнаружила разбитым окно автомобиля и пропажу магнитолы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Вскоре вора установили и задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний читинец.
Выяснилось, что молодой человек решил украсть магнитолу, когда увидел «Жигули» без присмотра. Вор намеревался поставить магнитолу в свой автомобиль.
Полицейские её изъяли и вернули хозяйке машины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Читинец украл магнитолу из чужой машины, чтобы поставить её в свою
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина, желая заработать на инвестициях, заложил своё имущество
Мужчина напал на супругу, будучи пьяным
Кражу он совершил ночью
Турист выезжал домой на автобусе
Огонь потушили за 36 минут
Пожар произошёл в Усть-Ордынском
Женщина потеряла 52 тысячи
В столице Бурятии вновь произошёл крупный засор на сетях канализации
Во время происшествия мама мальчика спала
Проверку начала транспортная прокуратура
Автомобиль полыхал на улице Сахьяновой
Будет проверено соблюдение технических норм
У молодого человека изъяли сети
Один из них впал в кому
Специалистам пришлось идти пешком вместе со всем оборудованием