25 мая

24 мая

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Читинец украл магнитолу из чужой машины, чтобы поставить её в свою

Читинец украл магнитолу из чужой машины, чтобы поставить её в свою
Происшествия, 
Кражу он совершил ночью

В полицию Читы обратилась 22-летняя местная жительница с заявлением о краже магнитолы из её автомобиля «ВАЗ-2107». Ущерб составил 15 тысяч рублей.

- Установлено, что девушка оставила припаркованной машину около кафе на ночь. Вернувшись к ней на следующее утро, она обнаружила разбитым окно автомобиля и пропажу магнитолы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Вскоре вора установили и задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний читинец.

Выяснилось, что молодой человек решил украсть магнитолу, когда увидел «Жигули» без присмотра. Вор намеревался поставить магнитолу в свой автомобиль.

Полицейские её изъяли и вернули хозяйке машины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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