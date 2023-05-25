25 мая

24 мая

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Гражданин КНР пытался вывезти из Забайкалья раритетные фотоаппараты

Гражданин КНР пытался вывезти из Забайкалья раритетные фотоаппараты
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Турист выезжал домой на автобусе

Плёночные фотоаппараты, кинокамеры, почтовые марки времен СССР изъяли читинские таможенники у гражданина КНР. Турист выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе.

- Пять раритетных плёночных фотоаппаратов «Киев Kiev», «Зоркий Zorki», «ZENIT-В», сделанные в СССР и ГДР, три видеокамеры этого же периода и шесть альбомов с почтовыми марками на различную тематику таможенники обнаружили в ручной клади пассажира. Иностранец не внёс их в пассажирскую таможенную декларацию. На вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



Кроме того, эти товары могут являться культурной или исторической ценностью. При их вывозе необходимо представить заключение Минкультуры России.

Обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование.
Таможня

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