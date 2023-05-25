Огонь потушили за 36 минут
Вечером 24 мая в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии сгорел частный дом, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём изнутри. На тушение открытого огня понадобилось 36 минут.
В результате пожара полностью дом выгорел изнутри. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 мая в селе Кабанск из-за короткого замыкания произошёл пожар в трёхквартирном брусовом доме. В ходе тушения была обнаружена погибшая 66-летняя женщина.
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел дом
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Турист выезжал домой на автобусе
Огонь потушили за 36 минут
Пожар произошёл в Усть-Ордынском
Женщина потеряла 52 тысячи
В столице Бурятии вновь произошёл крупный засор на сетях канализации
Во время происшествия мама мальчика спала
Проверку начала транспортная прокуратура
Автомобиль полыхал на улице Сахьяновой
Будет проверено соблюдение технических норм
У молодого человека изъяли сети
Один из них впал в кому
Специалистам пришлось идти пешком вместе со всем оборудованием
Женщина получила ожоги 70% тела
Таким образом автомобилист выразил своё возмущение
Вора задержали росгвардейцы