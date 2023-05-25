25 мая

24 мая

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В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел дом

В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел дом
Происшествия, 
Огонь потушили за 36 минут

Вечером 24 мая в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии сгорел частный дом, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём изнутри. На тушение открытого огня понадобилось 36 минут.

В результате пожара полностью дом выгорел изнутри. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 мая в селе Кабанск из-за короткого замыкания произошёл пожар в трёхквартирном брусовом доме. В ходе тушения была обнаружена погибшая 66-летняя женщина. 
пожар

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