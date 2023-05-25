В Бурятии борются со сложным лесным пожаром

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Специалистам пришлось идти пешком вместе со всем оборудованием



Накануне, 24 мая, в Бурятии возникло два новых лесных пожара – в Еравнинском и Мухоршибирском районах. Оба они произошли по вине местных жителей. Также продолжалось тушение и других возгораний, обнаруженных ранее.



На тушении работали 58 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц, было задействовано девять единиц лесопожарной техники.



- Общая площадь, пройденная огнём, составляет 103,5 га, из них 100 га – нелесная, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Три лесных пожара в Баунтовском, Еравнинском и Мухоршибирском районах ликвидировали.



Сейчас продолжается тушение сложного лесного пожара в Еравнинском районе.



- Пожар в Еравнинском районе обнаружен в труднодоступной болотистой местности, техника туда не прошла, поэтому специалисты добирались до пожара пешком восемь километров со всем оборудованием. Бойцы работают в сложных условиях, вручную прокладывая минерализованные полосы, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.