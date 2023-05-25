Специалистам пришлось идти пешком вместе со всем оборудованием
Накануне, 24 мая, в Бурятии возникло два новых лесных пожара – в Еравнинском и Мухоршибирском районах. Оба они произошли по вине местных жителей. Также продолжалось тушение и других возгораний, обнаруженных ранее.
На тушении работали 58 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц, было задействовано девять единиц лесопожарной техники.
- Общая площадь, пройденная огнём, составляет 103,5 га, из них 100 га – нелесная, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Три лесных пожара в Баунтовском, Еравнинском и Мухоршибирском районах ликвидировали.
Сейчас продолжается тушение сложного лесного пожара в Еравнинском районе.
- Пожар в Еравнинском районе обнаружен в труднодоступной болотистой местности, техника туда не прошла, поэтому специалисты добирались до пожара пешком восемь километров со всем оборудованием. Бойцы работают в сложных условиях, вручную прокладывая минерализованные полосы, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
В Бурятии борются со сложным лесным пожаром
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Один из них впал в кому
Специалистам пришлось идти пешком вместе со всем оборудованием
Женщина получила ожоги 70% тела
Таким образом автомобилист выразил своё возмущение
Вора задержали росгвардейцы
Мужчина заявил, что «опохмелился маленько»
Автоавария произошла в Тункинском районе
Женщину дважды остановили нетрезвой за рулём
Прокуратура подала иск в суд
За рулём иномарки находился пожилой водитель
Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии
На месте работают пожарные и полицейские
Буянто Шарапов отправился на СВО добровольцем
Инцидент произошёл во время штормового ветра
На этот раз тряхнуло Муйский район