25 мая

24 мая

Популярное

Житель Бурятии нашёл чужую карту и принялся покупать алкоголь

Житель Бурятии нашёл чужую карту и принялся покупать алкоголь
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора задержали росгвардейцы

К Закаменске к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась женщина и сообщила, что вчера потеряла банковскую карту. А сегодня утром ей на телефон стали приходить сообщения о проведённых по карте транзакциях.

- Сотрудники, посадив потерпевшую в автомобиль, приступили к объезду магазинов, в которых неизвестный расплачивался картой. В ходе опроса работников торговых точек была установлена личность злоумышленника, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали недалеко от его места жительства, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

По камерам видеонаблюдения в магазинах было установлено, что задержанный покупал алкоголь.

Вор – 33-летний неработающий местный житель – был доставлен в полицию. Он сознался, что воспользовался найденной чужой картой. Ущерб составил порядка 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело.
кража Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии борются со сложным лесным пожаром
В Бурятии борются со сложным лесным пожаром
Происшествия, 25.05.2023
Специалистам пришлось идти пешком вместе со всем оборудованием  
В Ангарске водитель Toyota Fielder намеренно сбил дорожную камеру
В Ангарске водитель Toyota Fielder намеренно сбил дорожную камеру
Происшествия, 25.05.2023
Таким образом автомобилист выразил своё возмущение
В Бурятии в ДТП попала машина скорой, которая везла пациента
В Бурятии в ДТП попала машина скорой, которая везла пациента
Происшествия, 25.05.2023
Автоавария произошла в Тункинском районе
У жительницы Бурятии конфисковали «Мазду» за пьяную езду
У жительницы Бурятии конфисковали «Мазду» за пьяную езду
Происшествия, 25.05.2023
Женщину дважды остановили нетрезвой за рулём 
В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, 24.05.2023
За рулём иномарки находился пожилой водитель
В Туве в ДТП погибли шесть человек
В Туве в ДТП погибли шесть человек
Происшествия, 24.05.2023
Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии
В ходе спецоперации погиб пенсионер из Бурятии
В ходе спецоперации погиб пенсионер из Бурятии
Происшествия, 24.05.2023
Буянто Шарапов отправился на СВО добровольцем
В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение
В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение
Происшествия, 24.05.2023
На этот раз тряхнуло Муйский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^