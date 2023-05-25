Житель Бурятии нашёл чужую карту и принялся покупать алкоголь

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вора задержали росгвардейцы



К Закаменске к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась женщина и сообщила, что вчера потеряла банковскую карту. А сегодня утром ей на телефон стали приходить сообщения о проведённых по карте транзакциях.



- Сотрудники, посадив потерпевшую в автомобиль, приступили к объезду магазинов, в которых неизвестный расплачивался картой. В ходе опроса работников торговых точек была установлена личность злоумышленника, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали недалеко от его места жительства, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



По камерам видеонаблюдения в магазинах было установлено, что задержанный покупал алкоголь.



Вор – 33-летний неработающий местный житель – был доставлен в полицию. Он сознался, что воспользовался найденной чужой картой. Ущерб составил порядка 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

