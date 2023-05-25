Вора задержали росгвардейцы
К Закаменске к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась женщина и сообщила, что вчера потеряла банковскую карту. А сегодня утром ей на телефон стали приходить сообщения о проведённых по карте транзакциях.
- Сотрудники, посадив потерпевшую в автомобиль, приступили к объезду магазинов, в которых неизвестный расплачивался картой. В ходе опроса работников торговых точек была установлена личность злоумышленника, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали недалеко от его места жительства, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По камерам видеонаблюдения в магазинах было установлено, что задержанный покупал алкоголь.
Вор – 33-летний неработающий местный житель – был доставлен в полицию. Он сознался, что воспользовался найденной чужой картой. Ущерб составил порядка 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии нашёл чужую карту и принялся покупать алкоголь
Происшествия, Фото:
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