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У жительницы Бурятии конфисковали «Мазду» за пьяную езду

У жительницы Бурятии конфисковали «Мазду» за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщину дважды остановили нетрезвой за рулём

Жительница села Хоринск признана виновной по статье УК «Управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное преступление».

Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Однако в январе 2023 года она вновь села за руль автомобиля после употребления спиртного.

Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов, а также лишил водительских прав на два года. 

На основании решения суда автомобиль «Мазда», принадлежащий женщине, конфискован.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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