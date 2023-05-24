Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
В Бурятии продолжают активно изымать в доход государства автомобили, которыми управляли водители, не раз попавшиеся на пьяной езде. На днях решение об этом принял Гусиноозёрский городской суд.
- И., являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль. Он был задержан инспекторами ДПС, - сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, ему назначен штраф, а также лишение водительских прав на два года. Кроме прочего, у нарушителя конфисковали автомобиль.
В Бурятии у ещё одного любителя пьяной езды изъяли автомобиль
Происшествия, Фото:
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