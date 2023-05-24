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23 мая

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В Бурятии у ещё одного любителя пьяной езды изъяли автомобиль

В Бурятии у ещё одного любителя пьяной езды изъяли автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём

В Бурятии продолжают активно изымать в доход государства автомобили, которыми управляли водители, не раз попавшиеся на пьяной езде. На днях решение об этом принял Гусиноозёрский городской суд.

- И., являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль. Он был задержан инспекторами ДПС, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, ему назначен штраф, а также лишение водительских прав на два года. Кроме прочего, у нарушителя конфисковали автомобиль. 
водители алкогольное опьянение

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