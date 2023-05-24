Они оказались заблокированы на балконе
23 мая в посёлке Ясногорск в Оловяннинском районе Забайкальского края загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Пожарные спасли бабушку и её внука, которые ждали помощи на балконе.
- Горела входная дверь на эвакуационную лестницу пятого этажа. Большая часть жильцов покинули здание самостоятельно. Тех, кто не успел, пожарные эвакуировали с помощью автолестницы. В одной из квартир пришлось спасать бабушку и её маленького внука - они оказались заблокированы на балконе, - рассказал начальник пожарной части по охране поселка Ясногорск Олег Кравченко.
Он отметил, что от огня никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают, сообщили в «Забайкалпожспасе».
В Забайкалье пожарные спасли бабушку и внука из горящей квартиры
Происшествия, Фото:
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