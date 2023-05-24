В Забайкалье пожарные спасли бабушку и внука из горящей квартиры

Они оказались заблокированы на балконе



23 мая в посёлке Ясногорск в Оловяннинском районе Забайкальского края загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Пожарные спасли бабушку и её внука, которые ждали помощи на балконе.



- Горела входная дверь на эвакуационную лестницу пятого этажа. Большая часть жильцов покинули здание самостоятельно. Тех, кто не успел, пожарные эвакуировали с помощью автолестницы. В одной из квартир пришлось спасать бабушку и её маленького внука - они оказались заблокированы на балконе, - рассказал начальник пожарной части по охране поселка Ясногорск Олег Кравченко.



Он отметил, что от огня никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают, сообщили в «Забайкалпожспасе».



