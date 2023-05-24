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В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение

В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
На этот раз тряхнуло Муйский район

В Бурятии зарегистрировали очередное сейсмособытие. Оно произошло 23 мая в 23:10 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 9,8, а магнитуда – 3,2. Эпицентр находился в районе Северо-Муйского хребта, в 20 километрах к северо-востоку от посёлка Северомуйск. Рядом с ним находится самый длинный в России железнодорожный тоннель – Северомуйский.

Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ), напоминает издание.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 мая в Курумканском районе зафиксировали сразу два подземных толчка: первый – магнитудой 3,1 – 4:03, а второй (3) – в 4:27 утра. В обоих случаях очаг находился в долине впадающей в Байкал реки Баргузин – в 77 километрах восточнее озера и в 10 км. к юго-западу от посёлка Майский.


землетрясение

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