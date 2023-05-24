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В Бурятии таинственно пропал 53-летний мужчина

В Бурятии таинственно пропал 53-летний мужчина
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он устроился сторожем на лесоделяну и исчез на следующий день

В Селенгинском районе ищут 53-летнего жителя Гусиноозёрска, который исчез четыре дня назад. Он трудится сторожем на лесоделяне в местности Загустайское. В прошлую пятницу, 19 мая, мужчина заступил на работу, а на следующий день, 20-го числа, пропал.

Утром 24-го на его поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) № 3. Как сообщается в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7», 11 человек уже обследовали 20 квадратных километров лесного массива, но пока безрезультатно.


пропавшие без вести поисковая операция

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