В Бурятии таинственно пропал 53-летний мужчина

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он устроился сторожем на лесоделяну и исчез на следующий день



В Селенгинском районе ищут 53-летнего жителя Гусиноозёрска, который исчез четыре дня назад. Он трудится сторожем на лесоделяне в местности Загустайское. В прошлую пятницу, 19 мая, мужчина заступил на работу, а на следующий день, 20-го числа, пропал.



Утром 24-го на его поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) № 3. Как сообщается в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7», 11 человек уже обследовали 20 квадратных километров лесного массива, но пока безрезультатно.





