Он устроился сторожем на лесоделяну и исчез на следующий день
В Селенгинском районе ищут 53-летнего жителя Гусиноозёрска, который исчез четыре дня назад. Он трудится сторожем на лесоделяне в местности Загустайское. В прошлую пятницу, 19 мая, мужчина заступил на работу, а на следующий день, 20-го числа, пропал.
Утром 24-го на его поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) № 3. Как сообщается в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7», 11 человек уже обследовали 20 квадратных километров лесного массива, но пока безрезультатно.
В Бурятии таинственно пропал 53-летний мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он устроился сторожем на лесоделяну и исчез на следующий день
Мужчина пошёл на убийство из мести
Мужчина приехал на север республики по работе
Мужчина вырубил деревья в Баргузинском районе
Горожане лишились электроэнергии по вине рабочих
Сработал сигнал блокировки руля
Люди встретились с хозяином тайги прямо на трассе
Накануне два возгорания ликвидировали
Он подозревается в превышении полномочий
Молодому человеку удалось так проехать несколько километров
Присяжные единогласно признали его виновным
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса
Полиция поблагодарила неравнодушную девушку
Водитель пытался удрать от автоинспекторов
К счастью, обошлось без пострадавших