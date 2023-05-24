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В Туве в ДТП погибли шесть человек

В Туве в ДТП погибли шесть человек
Происшествия,  Фото:официальный портал РТ
Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии

Накануне поздно ночью в Туве произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. В результате столкновения трёх автомашин недалеко от села Баян-Кол Кызылского района погибли шесть человек.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную группу отдельной роты ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва 23 мая в 21:40. Столкновение произошло на 858 километре автодороги Р-257 «Енисей». Шестеро человек: пять женщин и один мужчина – погибли на месте происшествия, двух мужчин в тяжёлом состоянии эвакуировали в республиканскую больницу №1, сейчас за их жизни борются врачи.

Сообщение об аварии выложил на своей странице в социальной сети глава Тувы Владислав Ховалыг, который сообщил, что на месте работают все оперативные службы, которым предстоит выяснить причины ДТП и установить личности всех, кто находился в машинах.

- Поручил социальному блоку правительства оказать всю необходимую помощь и поддержку. По предварительным данным, они все среднего возраста. Люди в самом расцвете сил, чьи-то матери, отцы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, - сказал Ховалыг.

Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливает следственно-оперативная группа МВД Тувы, сообщает официальный портал республики.

ДТП смерть Тува

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