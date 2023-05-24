Мужчина вырубил деревья в Баргузинском районе
В Бурятии Баргузинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба, причинённого незаконной рубкой, и об очистке места от порубочных остатков.
Местный житель незаконно вырубил жизнеспособные деревья. Ущерб от незаконной рубки составил 354 788 рублей, который «чёрный» лесоруб добровольно не выплатил.
- Суд возложил на мужчину обязанность произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков. Также взыскан ущерб в местный бюджет. Решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в районном суде.
В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали выплатить более 350 тысяч
Происшествия, Фото:
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