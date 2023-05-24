В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали выплатить более 350 тысяч

Мужчина вырубил деревья в Баргузинском районе



В Бурятии Баргузинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба, причинённого незаконной рубкой, и об очистке места от порубочных остатков.



Местный житель незаконно вырубил жизнеспособные деревья. Ущерб от незаконной рубки составил 354 788 рублей, который «чёрный» лесоруб добровольно не выплатил.



- Суд возложил на мужчину обязанность произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков. Также взыскан ущерб в местный бюджет. Решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в районном суде.



