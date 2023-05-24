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В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали выплатить более 350 тысяч

В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали выплатить более 350 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина вырубил деревья в Баргузинском районе

В Бурятии Баргузинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба, причинённого незаконной рубкой, и об очистке места от порубочных остатков.

Местный житель незаконно вырубил жизнеспособные деревья. Ущерб от незаконной рубки составил 354 788 рублей, который «чёрный» лесоруб добровольно не выплатил.

- Суд возложил на мужчину обязанность произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков. Также взыскан ущерб в местный бюджет. Решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в районном суде.

черные лесорубы

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