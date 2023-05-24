Два лесных пожара тушат в Бурятии





Накануне, 23 мая, в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров, действовавших в Баунтовском, Еравнинском и Прибайкальском районах.- Три пожара возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём, один – из-за линейных объектов. На тушении работали 190 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 25 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Общая площадь, пройдённая огнём, составила более 416 га.На утро 24 мая продолжается тушение двух пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах.- По вопросам тушения пожаров вопросов нет, но они остаются по выявлению виновников возгораний. Местное население, а также недропользователи продолжают нарушать правила пожарной безопасности. Пожары могут привести к большим трагедиям, тогда уже виновники будут привлекаться к уголовной ответственности! – заявил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.Также Мордовской подчеркнул, что возгорания, которые возникают возле населённых пунктов, - это «работа и ответственность глав поселений, так как они отвечают за безопасность жителей».