24 мая

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Два лесных пожара тушат в Бурятии

Два лесных пожара тушат в Бурятии
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Накануне два возгорания ликвидировали

Накануне, 23 мая, в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров, действовавших в Баунтовском, Еравнинском и Прибайкальском районах.

- Три пожара возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём, один – из-за линейных объектов. На тушении работали 190 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 25 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройдённая огнём, составила более 416 га.


На утро 24 мая продолжается тушение двух пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах.

- По вопросам тушения пожаров вопросов нет, но они остаются по выявлению виновников возгораний. Местное население, а также недропользователи продолжают нарушать правила пожарной безопасности. Пожары могут привести к большим трагедиям, тогда уже виновники будут привлекаться к уголовной ответственности! – заявил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Также Мордовской подчеркнул, что возгорания, которые возникают возле населённых пунктов, - это «работа и ответственность глав поселений, так как они отвечают за безопасность жителей». 
лесные пожары

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